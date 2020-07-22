 

Боевикам, расстрелявшим нацгвардейцев во время освобождения Лисичанска, объявили подозрение

22.07.2020, 20:35, Новости дня

Прокуратура объявила подозрение боевикам, которые обстреляли группу украинских военнослужащих во время освобождения Лисичанска Луганской области в 2014 году. Об этом 22 июля сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 23 июля 2014 года участники вооруженных подразделений “Восток-13” и “Сибирь” устроили засаду на подступах к Лисичанску. Во время операции Нацгвардии Украины боевики начали вражескую атаку с применением снайперской, стрелкового и автоматического оружия.

В боевом столкновении от пули снайпера погиб генерал-майор Нацгвардии Украины Александр Радиевский и еще трое военных, 11 нацгвардейцев были ранены.

Прокуроры собрали доказательства, что к преступлению причастны двое граждан Российской Федерации и трое местных жителей. Им сообщили о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Лисичанск находился под контролем боевиков “ЛНР” с конца мая по конец июля 2014 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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