 

Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении

22.07.2020, 20:35, Новости дня

Луцкому террористу Максиму Кривошу, который 21 июля захватил автобус и держал в заложниках 13 человек, сообщили о подозрении. Об этом 22 июля информирует пресс-служба Офиса генпрокурора на странице в Facebоok.

Его обвиняют по нескольким статьям: “совершение террористического акта”, “захват и удержание лиц в качестве заложников”, “посягательство на жизнь работника правоохранительного органа”, а также “незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами” (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

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Posted by Офіс Генерального прокурора on Kolmapäev, 22. juuli 2020

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Зеленский выполнил одно из его условий. Никто из заложников не пострадал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, находившийся в Луцке, заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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