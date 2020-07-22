Мнение: “Мы верим в насильственные методы”. О требованиях NFAC

22.07.2020, 20:31, Разное

О том, чего требуют вооруженные негритянские ополченцы, которых по недоразумению называют левыми.

ОПОЛЧЕНЦЫ NFAC (NOT FUCKING AROUND COALITION)

Цитаты из интервью лидера NFAC.



Лидер NFAC.

«Мы здесь, чтобы защитить темнокожее население, ведь нападкам подвергается именно оно. В Америке никто не защищает темнокожих детей, женщин и мужчин. Создание NFAC было продиктовано необходимостью противостоять нарастающей волне полицейского беспредела, насилия на расовой почве и несправедливости судебной системы», — заявляет он.

«Я хочу, чтобы каждого темнокожего, предки которого стали жертвами португальской работорговли, признали политическим заключённым Соединённых Штатов. И обязали США сделать одну из двух вещей.

Первая — дать нам землю, на которой мы сможем поселиться, установить собственное правительство и далее по списку».

«Другая моя цель — исход в Африку, чтобы самим определять свою судьбу, построить собственную нацию и получить место в ООН, как и все остальные страны. Нас 45 миллионов, мы нация внутри нации. Мы могли бы отправиться туда, где две дружественные нам страны были бы готовы выделить нам землю. В Африке — потому что там наша родина, там нас много, там есть ресурсы, и у меня уже выстроены отношения с некоторыми правителями тех стран. Гипотетически мне хочется получить территорию миль по сто с каждой стороны, провозгласить её суверенитет и создать инфраструктуру. У нас нет принадлежности. Нас называют афроамериканцами, но объясните мне, о какой части Африки речь! В Африке — 55 стран. Будь у нас своя страна, тогда, если что-то произойдёт в Америке, мы сможем обратиться в ООН и заявить о нарушении. Присоединиться к нам могут и те, кто родился в семьях, где темнокожий — один из родителей. Но по таким людям и их модели поведения NFAC собирается проводить проверку».

«Движение BLM не выражает настроений темнокожего сообщества. Мы полностью от них дистанцировались. BLM не верит в насильственные методы. Мы — верим. Чтобы направить этот сигнал, мы выбрали День независимости Америки. Когда её провозгласили, мы были рабами, мы не были частью этой страны. Мы пытались жить здесь 247 лет. Была эпоха реконструкции Юга, а они сжигали наши посёлки. Была сегрегация, и на нас спускали собак и говорили, что нам нельзя рядом с ними сидеть. Мы предпринимали попытки с программой компенсационной дискриминации, но они свели это на нет. Очевидно, что здесь нас видеть не хотят».

После объявления Канье мне звонили и говорили: «Знаешь, если ты прямо сейчас будешь баллотироваться в президенты, то победишь легко», — говорит Джей. — Но моя задача не спасать Америку. Я пытался, но выяснил, что финансовых воротил и СМИ можно купить, чтобы не давать хода хорошим кандидатам. Этим путём я больше не пойду. Моя цель куда более великая — не только организация исхода темнокожей нации из Америки, но и создание того, что мы назовём Объединённым Государством Африки».

Группа NFAC — только для темнокожих, но поддержать её дело Джей призывает и другие расы.

«Лучше всего это сформулировал Малкольм Икс: «Вы можете нам помочь, но не можете к нам присоединиться».

Короче говоря, очередные безыдейные мелкобуржуазные националисты.

Разумеется, протесты негров в США носят прогрессивный характер с точки зрения ослабления американского империализма, но для капитализма в целом из-за отсутствия марксистской партии они АБСОЛЮТНО безопасны.

Цели, которые ставит NFAC — антипролетарские и реакционны. США — это страна в том числе негритянского населения, идеология борьбы негров за национальный суверенитет искусственная и глупая.

https://vk.com/wall-156278021_13221 – цинк

Такой вот негритянский Моисей.