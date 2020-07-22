Мишустин ответил Жириновскому по поводу отсутствия маски во время пандемии

22.07.2020, 20:30, Новости дня

Председатель правительства Михаил Мишустин дал развернутый ответ лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, спросившему, почему он не носит маску во время распространения коронавируса, подчеркнув, что очень старается не заразить ни одного депутата Госдумы.

Жириновский спросил, почему премьер в условиях пандемии коронавируса не носит маску. Лидер ЛДПР указал, что часть представителей кабмина тоже без масок, и посоветовал их уволить. С места премьер ответил, что у него «большие иммуноглобулины, антитела».

Уже в заключительном слове Мишустин вернулся к этому вопросу и дал более развернутый ответ.

«Мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора… Я хочу вам сказать, все-таки, Владимир Вольфович, если тестироваться регулярно иммуноферментным анализом, то есть, когда вы видите, есть ли у вас иммуноглобулин G, который у меня обнаружен, то, в принципе, ни одного случая заражения в мире не произошло», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Он добавил, что «очень старается не заразить ни одного депутата Госдумы».

Напомним, Мишустин переболел коронавирусом.

1 июля председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у российского премьера Михаила Мишустина «зашкаливают антитела», но он все равно мог бы надеть маску во время голосования по поправкам к Конституции.



