США и ЕС будут противодействовать кибератакам России, Китая и Северной Кореи

22.07.2020, 20:19, Новости дня

КИЕВ – Послы Европейского Союза решили принять меры по замораживанию активов российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и Северной Кореи. Об этом 22 июля написал в Твиттере корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк (Rikard Jozwiak).

Как считают эксперты, это решение вызвано необходимостью предотвратить новые кибератаки, аналогичные вредоносным компьютерным вирусам WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Также будет введен запрет на выдачу виз и замораживание активов шести чиновникам из России и Китая.

В феврале сообщалось, отмечает «Европейская правда», что Евросоюз может ввести санкции против структур, связанных с Россией и Китаем, а также нескольких частных лиц за кибератаки.

Помощь США в сфере кибербезопасности

США поддержит развитие кибербезопасности в Украине – бюджет международной технической помощи составит 38 миллионов долларов. Об этом на своей странице в Фейсбуке 22 июля написал вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Более года активной работы – десятки сложных переговоров, согласования совместной концепции и планов – и на днях, наконец, проект окончательно зарегистрирован в Кабинете министров. Минцифры определено бенефициаром проекта, и я гарантирую: каждый цент международной поддержки будет израсходован с максимальной эффективностью и результатом для страны. Мы будем публично отчитываться о ходе и расходах проекта», – отметил Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что «противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно ощущаем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии».

«Гибридная война» продолжается

По мнению директора Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерия Дымова, Россия использует методы ведения «гибридных войн», вмешиваясь через киберпространство в политическую жизнь в США.

«Впервые за последние сто лет в Соединенных Штатах был поднят вопрос о легитимности избрания президента – история с импичментом захлебнулась, но многие говорят, что Россия вмешивалась, а приговор Манафорту это подтверждает. Мы знаем о влиянии России на референдуме в Нидерландах по поводу отсрочки на год введения в действие Соглашения об ассоциации, помним, как Россия через «повара Путина» Пригожина вмешивалась в политику других стран», – говорит Валерий Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Украина, по его словам, до 2014 года была «проходным двором» для российских айти-специалистов. Желание Европейского Союза ввести антироссийские санкции за действия в киберпространстве он называет «симметричной реакцией» на попытку бросить вызов международной системе безопасности.

«Это война России не только в киберпространстве, но против всего мира. Санкции за кибервоздействие абсолютно вписываются в американские программы и законы, которые применяют к странам, бросающим вызов международной системе безопасности. Сегодня в этом списке Россия, Иран, Северная Корея, в других законах – Сирия, и Китай – в отдельной графе», – отмечает Валерий Дымов.

Он считает, что санкции за действия в киберпространстве будут расширяться или сворачиваться в зависимости от действий России и признании ею своей вины.

Борьба в киберпространстве

Глава общественной организации Совет по информационной безопасности и киберзащите Эллина Шнурко-Табакова отмечает, что в мире боевые или террористические действия часто сопровождаются кибернетической и информационной подготовкой и воздействием.

«Понятно, что Россию не устраивает стабильность, консолидация объединительных процессов, которые нас сплачивают с 2014 года. Все годы с момента российской агрессии, Кремль пытался разломить наше единство, политическую модель, внедрить мысль, что Украина – это несостоявшееся государство. Делалось это при помощи кибератак и воздействий в информационном пространстве», – напоминает Эллина Шнурко-Табакова в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что Россия, отрабатывая опыт влияния в информационном и киберпространстве на украинской территории, «расширяет свои возможности» и пытается проводить целенаправленные информационные акции по вмешательству в жизнь других демократических стран.

«Мы видим, что было влияние на выборы в США, Россия пыталась выкрасть данные по расследованию об отравлении Скрипаля, проводила другие операции в Евросоюзе», – отмечает Эллина Шнурко-Табакова.

Украинское общество и политика, по ее словам, остается среди стратегических целей российского влияния в киберсфере.

«Мы им нужны, но с 2014 года у нас больше опыта, и мы готовы отражать атаки, украинские специалисты на аппаратном уровне защищают Украину от российских "наездов"», – утверждает Эллина Шнурко-Табакова.

Киберпреступники не признают границ

Госдепартамент США в среду объявил о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая может привести к арестам и/или осуждению граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за участие в международной организованной преступности, в частности – в киберпреступности.

«Киберпреступники не соблюдают и не уважают верховенство закона ни в одной стране, – заявил госсекретарь Майк Помпео. – Поскольку их криминальная деятельность охватывает весь мир, мы приветствуем сотрудничество и координацию всех правительств с целью привлечения этих преступников к ответственности и защиты ни в чем не повинных граждан по всему миру. Соединенные Штаты привержены этим усилиям, в частности, в рамках программы Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP), призванной помочь нашим партнерам в сфере правоохранительной деятельности привлечь к ответственности киберпреступников и других транснациональных преступников».

В январе 2020 года по итогам расследования, проведенного Секретной службой США, в отношении Радченко и Еременко были выдвинуты обвинения по 16 пунктам, в том числе в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием компьютерных средств.