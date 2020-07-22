 

Донбасс и Киев договорились о мерах по контролю за соблюдением перемирия

22.07.2020, 20:16, Новости дня

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, сообщили в среду в пресс-службе МИД провозглашенной Донецкой народной республики.

«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы МИД ДНР.

Уточняется, что приказы о соблюдении дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе вступят в силу с 27 июля.

«С понедельника, 27 июля, вступят в силу соответствующие приказы руководства вооруженных формирований Украины и руководства Народной милиции о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного режима прекращения огня на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта», – добавили в пресс-службе.

В начале июля сообщалось, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР – республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе «отдельных районов» региона.





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