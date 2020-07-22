Путин обсудил с премьером Греции превращение собора Святой Софии в мечеть

22.07.2020, 20:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и премьер Греции Кириакос Мицотакис в среду провели телефонный разговор, в котором обсуждался вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть, сообщила пресс-служба греческого премьера.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Восточном Средиземноморье и регионе в целом, а также вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть, что является вызовом для всего православного мира», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, в июле госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении его в мечеть. Мусульманские богослужения должны начаться там с 24 июля.

Путин проводил телефонные переговоры на этот счет и с Эрдоганом. Турецкий лидер гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры, а также сохранность христианских святынь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководство Турции к благоразумию.



