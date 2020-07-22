 

Сбербанк и ВТБ поддержали продление программы ипотеки по ставке 6,5%

22.07.2020, 20:16, Новости дня

Крупнейшие российские кредитные организации Сбербанк и ВТБ поддержали продление льготной ипотечной программы по ставке не более 6,5%, сообщили в пресс-службах банков.

«ВТБ поддерживает инициативу продлить срок действия программы. На наш взгляд, это целесообразно сделать как до конца этого, так и на следующий год», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВТБ.

В ВТБ также уточнили, что ипотека с господдержкой сегодня пользуется высоким спросом клиентов. В рамках программы банк заключил более 18 тыс. сделок на общую сумму 52 млрд рублей.

«Новая программа позволила восстановить спрос со стороны клиентов в мае и поддерживает его сейчас. Программа является действенным инструментом для поддержки строительной отрасли на фоне сложившейся в период пандемии экономической ситуации», – подытожили в ВТБ.

Как отметили в пресс-службе Сбербанка, банк готов принять участие в продленной программе льготной ипотеки, если правительство примет соответствующее решение.

Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил о возможном снижении ипотечных ставок в будущем. Так, в мае, по данным Банка России, средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%, есть потенциал для дальнейшего снижения, этому способствует, в том числе, запуск программы льготной ипотеки под 6,5%.

Ранее сообщалось, что к концу 2020 года ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов. 





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