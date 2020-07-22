 

Ученые назвали кожные симптомы тяжелого протекания COVID-19

22.07.2020, 20:09, Разное

Ученые, представляющие Массачусетскую больницу общего профиля и Гарвардскую медицинскую школу, назвали виды сыпи на коже, сопровождающие COVID-19. Симптомы могут свидетельствовать о тяжести и серьезности коронавирусной инфекции.
Специалисты собрали и проанализировали 716 новых случаев возникновения дерматологических проблем у людей с подозрением на коронавирус. В числе самых распространенных кожных признаков оказалась кореподобная сыпь. Она наблюдалась у 22% больных, имеющих умеренные инфекции. Еще 18% столкнулись с таким симптомом, как “пальцы COVID”, когда пальцы ног, пятки приобретают красный или пурпурный оттенок. Это подтверждает наличие легких инфекций.

Согласно исследованию, у 6% с коронавирусом было обнаружено такое гетерогенное заболевание, как тромбоцитопеническая пурпура, развивающаяся в результате появления тромбов в мелких сосудах. Этих пациентов госпитализировали в срочном порядке, поскольку их состояние оказалось критическим.





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