 

В Госдеп направили ноту из-за нападения на журналистов Первого канала в США

22.07.2020, 20:08, Новости дня

Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент из-за действий полиции в отношении съемочной группы Первого канала, сообщил посол Анатолий Антонов.

«По данному возмутительному факту в госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах. Напомнили, что до сих пор нами не получен ответ на предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции на Михаила Тургиева из РИА «Новости» в Миннеаполисе», – передает РИА «Новости» заявление посла.

Он добавил, что посольство будет добиваться, чтобы инцидент был учтен правозащитными организациями, которые отслеживают нарушения прав журналистов.

Напомним, американские полицейские атаковали российских журналистов, которые освещают протесты в Портленде. Так, оператора Первого канала Вячеслава Архипова ударили дубинкой по руке, повалили на землю, отобрали камеру и разбили ее об асфальт, а на Юлию Ольховскую полицейский напал сзади, отобрал телефон, схватил за голову и сорвал шлем.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ обратится в международные организации из-за нападения.

В Кремле заявили, что ожидают от Вашингтона исчерпывающие меры для обеспечения личной безопасности российских журналистов.





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