Число случаев коронавируса в мире превысило 15 миллионов

22.07.2020, 20:08, Новости дня

Коронавирус нового типа обнаружен более чем у 15 млн человек в мире, большая часть случаев зарегистрирована в США. Об этом стало известно из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

По информации организации, на 22 июля коронавирус подтвержден у 15 млн 424 человека, из них 617 тыс. 832 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 млн 915 тыс. 780) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 млн 159 тыс. 654) и Индия (1 млн 193 тыс. 078), передает ТАСС.

За минувшие сутки в РФ выявлено 5 тыс. 862 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 789 тыс. случаев заболевания.