Москвичи подали в суды более 24 тысяч жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции

22.07.2020, 20:05, Разное

Москвичи обжаловали в судах 24,5 тысячи штрафов за нарушение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«В судах достаточно много таких жалоб. Из общего количества — 24,5 тысячи жалоб в суды, 22 тысячи [приходится] на транспорт, на передвижение на транспорте. На "Социальный мониторинг" – всего 425 жалоб. Остальные жалобы либо повторные, либо на иные случаи», — сказал он.

Помимо этого, девять тысяч жалоб рассмотрели в досудебном порядке, из них 2,5 тысячи удовлетворили.

Совет по правам человека при президенте предлагал отменить штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции, если они не привели к негативным последствиям. По подсчетам правозащитной организации «Апология протеста» на середину июня, с начала эпидемии в РФ выписали штрафы за нарушение карантина на общую сумму почти в млрд рублей.

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