В докладе по России британские власти призвали пересмотреть порядок выдачи «золотых виз»

22.07.2020, 19:55, Новости дня

В докладе о масштабах «вмешательства» Москвы в политическую жизнь Соединённого Королевства британские парламентарии призывают пересмотреть порядок выдачи «визы инвестора», которой нередко пользуются российские олигархи, пишет Bloomberg. Как указано в документе, вокруг богатых россиян формируется целая индустрия специалистов, способствующих их спокойной жизни в Великобритании, а значит, и продвижению «коварных интересов российского государства».



Reuters

Согласно новому докладу британских властей, раскрывающему, насколько глубоко Москва проникла в общество и политику Соединённого Королевства, стране следует пересмотреть порядок выдачи так называемой «визы инвестора» (Tier 1 Investor). Как пишет Bloomberg, с помощью таких виз российские олигархи и многие другие состоятельные инвесторы без труда впоследствии получают британские паспорта.

«Великобритания с готовностью принимала российские деньги и о происхождении столь внушительного богатства особо не спрашивала — если спрашивала вовсе», — приводит ресурс цитату из доклада. Составители документа утверждают, что к выдаче «золотых виз» нужно подходить более строго.

Как объясняет ресурс, в настоящий момент программа доступна для людей, проживающих за пределами стран Европейской экономической зоны и Швейцарии. В обмен на инвестиции в объёме £2 млн. в британскую экономику обладатель «визы инвестора» получает право находиться на территории Соединённого Королевства в течение трёх лет и четырёх месяцев.

По словам Bloomberg, Лондон уже давно привлекает богатых россиян, которые ведут здесь бизнес, заводят счета и устраивают детей учиться. В какой-то момент британская столица даже получила ироничное название «Лондонград». Как указано в докладе британских политиков, вокруг российских олигархов даже выстроилась целая индустрия — когорта адвокатов, бухгалтеров, риелторов, пиар-агентов, которые, осознавая это или нет, способствуют продвижению «коварных интересов российского государства».

Ресурс обращает внимание, что любые изменения в визовой политике на высоком уровне могут отпугнуть и иностранных инвесторов не из России. Британские власти уже рассказывали, что в последние годы заметно возросло число получателей «золотой визы» из КНР.

Впрочем, из-за того что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон затянул с публикацией доклада, некоторые считают, что все эти предупреждения уже устарели. Так, Фарзин Язди, возглавляющий визовый отдел для состоятельных инвесторов в финансовой компании Shard Capital, утверждает, что в прошлом году в порядок выдачи «золотых виз» и так уже были внесены изменения. Из-за новых правил, нацеленных на борьбу с отмыванием денег, начиная с 2015 года число людей, претендующих на «визу инвестора», резко сократилось. И за последние три года Великобритания всего выдала порядка 1 тыс. таких виз — 100 из них достались россиянам, в то время как китайцы получили 500.

Bloomberg добавляет, что в докладе также содержится критика инициативы Национального агентства по борьбе с преступностью, «британской версии ФБР». В 2018 году ведомство ввело практику вынесения «постановлений о состоянии неустановленного происхождения», которые обязывают лиц с активами в более £ 50 тыс. доказывать, что их доход легитимен. Но составители доклада считают, что, вооружившись лучшими адвокатами, олигархи смогут без труда обойти законодательство.