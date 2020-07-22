Проект «европейской обороны» пал жертвой компромисса по восстановлению экономики

22.07.2020, 19:55, Новости дня

Договор между странами Евросоюза по восстановлению экономики урезал финансирование фондов, занимавшихся созданием собственной обороны содружества, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, концепция стратегической автономии ЕС особенно дорога президенту Франции Эммануэлю Макрону, который хочет добиться независимости от военного потенциала НАТО.



Reuters

Ради достижения компромисса по восстановлению экономики странам Евросоюза пришлось пойти на уступки и вдвое сократить расходы на создание собственной обороны, пишет Le Figaro. «Между изначальным проектом и саммитом случилась пандемия, на которую надо было быстро и твёрдо ответить», — объясняет бывший министр и евродепутат от Франции Натали Луазо, возглавляющая подкомиссию по обороне в Европарламенте. Тем не менее она удовлетворена «первым шагом», позволяющим сделать «качественный скачок», а в Министерстве вооружённых сил хотят верить в глобальную добродетель компромисса.

Как рассказывает издание, самые символичные усилия затрагивали Европейский оборонный фонд, который продвигал президент Эммануэль Макрон для заложения основ общей политики. За семь лет он получит только €7 млрд, как было решено в январе. Правительство посчитало эту сумму недостаточной и предложило поднять до €9 млрд. Глава Минобороны Франции Флоранс Парли в начале июня заявила, что это не «последнее слово»: по её мнению, кризис показал, что «суверенность не должна быть пустым словом», поэтому сейчас не время снижать свои амбиции в области европейского суверенитета, в том числе промышленного.

Европейский оборонный фонд — не единственная жертва: финансовой поддержки лишился также «Шенген для военных». Как ожидается, этот проект «военной мобильности» облегчит переброску вооружённых сил в пределах ЕС. Изначально на него предполагалось выделить €6,5 млрд, но пришлось довольствоваться €1,5 миллиардов по компромиссу. Ещё одним пострадавшим стал Европейский фонд мира, созданный предыдущим составом Еврокомиссии для финансирования совместных миссий в области безопасности и обороны. С его помощью Евросоюз хотел принимать более активное участие в военных операциях. На семь лет фонду выделили €5 млрд, хотя изначально взамен существующим программам ему предназначалось €10,5 млрд.

Евродепутат Арно Данджан пожаловался французской газете на то, что Европа отказалась видеть в обороне одну из своих приоритетных задач. Однако, по его словам, здесь нечему удивляться: большинство стран прежде всего рассматривают НАТО в качестве защиты. Даже если Трамп вызывает страх, некоторые правительства надеются на конец его президентства или приспособились с ним взаимодействовать. «Возможность создать европейскую оборону будет упущена, — сожалеет Данджан. — Во Франции правительство совершило ошибку из-за излишней категоричности и любви к эффектным заявлениям». Как пишет Le Figaro, концепт «стратегической автономии», столь дорогой для Эммануэля Макрона, упоминается в итоговом договоре, но его меры не соответствуют запросам.