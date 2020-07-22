Названы лекарства, из-за применения которых могут лишить водительских прав

22.07.2020, 19:53, Разное

Специалисты назвали лекарственные препараты, которые нельзя употреблять водителям. В некоторых таблетках от аллергии, порошке от высокой температуры, сиропе от кашля, каплях в нос и других лекарствах содержатся спирт и наркотики, прием которых карается лишением водительских прав

Специалисты подчеркнули, инспектор ГИБДД может в любое время остановить водителя и предложить ему пройти медицинское освидетельствование, особенно если человек пожалуется на плохое самочувствие или прием лекарств. Многие препараты оказывают отрицательное влияние на водителей и показывают наличие запрещенных веществ в крови. В связи с этим эксперты советуют, употребляя какие-либо лекарства, внимательно изучить инструкцию по применению каждого из них, особенно раздел о противопоказаниях. Если в инструкции указано не садиться за руль после приема препарата, то и не нужно этого делать. В составе лекарственных средств может быть спирт или другие седативные вещества, а также фенобарбитал, использующийся в частности при изготовлении «Корвалола» и «Валокордина». По словам специалистов, следы фенобарбитала могут еще на протяжении двух недель оставаться в крови человека. В некоторых сиропах от кашля присутствует вещество наркотического характера под названием кодеин, являющееся алкалоидом опиума.

Специалисты подчеркивают, опасность для водителей представляют также «Нурофен плюс», «Терафлю», «Фервекс», «Супрастин», «Кларитин».