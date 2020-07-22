Мнение: Чекистов и фем-активисток породил либерализм

22.07.2020, 19:53, Разное

Бывает такое, что старый, проверенный, несомненный, трижды проклятый враг оказывается в чем-то прав. Этот момент очень важно не упустить. Во-первых, потому что справедливость, в том числе и в первую очередь к противнику – очень важная часть правильного миропонимания. Если противник умен, это следует признать из этических соображений.

Во-вторых, потому что, когда противник сообщает, что пифагоровы штаны на все стороны равны, отрицать этот факт на том основании, что о нем напоминает человек неприятный – значит, лишать себя разом и достоинства, и ума. Известная, приписанная Довлатовым Бродскому, позиция «если Евтушенко против колхозов, то я за» может быть простительна гению, но, вообще-то, глупа и неприемлема. В-третьих, потому что иногда правота старого врага означает и твою правоту – причем именно по отношению к нему. Это длинное вступление понадобилось мне, чтобы объяснить, почему я сейчас начну хвалить статью Виктора Шендеровича в «Кольте».

Так вот, Шендерович в своей статье ужасается происходящему в «первом мире», в Соединенных Штатах и в Англии, и обрушивает свой гнев на «новую этику», которая совершенно справедливо кажется ему разрушительной. Он уподобляет нынешних американских активистов BLM активистам маккартизма (и само движение – маккартизму с обратным знаком), указывая, что «старая этика» считала необходимым диалог, а новая заменяет его в лучшем случае бойкотом, а скорее травлей, вычеркиванием из жизни.

В качестве примера такой травли он, опять же, совершенно справедливо, приводит историю Джоан Роулинг: знаменитую писательницу обвинили в «трансфобии», лишили ряда контрактов, пытаются вычеркнуть из культурной жизни и из самой культуры. Травля в соцсетях перешла всякие границы. Это делается на основании ее текста, который трудно назвать иначе, как образцом здравого смысла и шутки, которую трудно воспринимать иначе, как образец хорошего вкуса.

Шендерович возмущен, шокирован и пытается доказать, что травля отвратительна, а диалог необходим. Он также пытается доказать, что борьба за равные права и возможности стоящих на социальной лестнице ниже, вовсе не тождественна унижению и уничтожению тех, кто стоит на социальной лестнице выше. И даже вспоминает старую шутку: «Дедушка хотел, чтобы не было бедных, а внук решил уничтожить богатых».

Так вот, со всем, что он пишет, можно и следует согласиться, Шендерович кругом прав. Он прав той правотой, какой были правы кадеты и меньшевики, правые эсеры и трудовики, не принявшие революцию Октября 1917 года и ее последствия. Они этого не хотели. Никто из них не хотел.

Ни сожженных усадеб, ни Петлюры, ни ЧК, ни Ипатьевского дома. Ни военного коммунизма, ни продразверстки. Они не хотели расстрела Гумилева и эмиграции Бунина, голода и разрухи. И зверств чехов, и вторжения японцев не хотели. И справедливо ужасались революционерами. И тому, что они творили. И тем же колхозам, и Сталину, кто дожил.

Они были правы в своем ужасе и непринятии, эти люди. Они только, за редким исключением, не хотели понять, что Октябрь 17-го был невозможен без февраля, а тот был подготовлен и осуществлен ими непосредственно и под их влиянием, их желанием, их молитвами, их книгами и статьями. А Октябрь и то, что случилось после, сделали их ученики.

Без Чернышевского не могло быть Ленина, это известно. Но партии большевиков не могло быть без Плеханова. И без Короленко. И, вот ведь ужас какой, безо всей великой русской освободительной литературы. Без Некрасова. И без русской публицистики, лишь малой частью которой была ленинская. Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие… Свободы и равенства, демократии и процветания, а отнюдь ничего плохого.

Шендерович и люди его поколения и убеждений совершенно правы в своем непринятии нынешнего тоталитарного соц-дем-гендер-радугаризма. Они лишь в одном неправы. В своем непонимании того, откуда эти новые инквизиторы, чекисты от фем-транс-блэк блока взялись. Откуда вдруг на стороне ценностей равенства и света улюлюкающая толпа. А ее там не может не быть. Она следствие либеральной проповеди. Либеральная проповедь выводит толпу погромщиков на сцену истории так же верно, как вызванный колдуном демон вырывается из пентаграммы и для начала жрет самого колдуна. А зачем иначе демону вызываться?

Ленин получается из Герцена. Студент-палач, чекист получается из Короленко и Плеханова. Фем-активистки, черные и белые погромщики получаются из соросовских грантовых исследований и из статей в «Нью-Йорк таймс». Из назойливой борьбы за невозможность сказать, что один человек лучше другого – объективно. Из отчаянного желания ослабить государство, «ночного сторожа», чтобы не думал мешать. Оглянуться не успеваешь, глядь, где была борьба за неугнетение цветных и инвалидов, гордо реет лозунг «defund police» и пахнут ужасом горящие машины и разбитые витрины.

Говорили вам умные люди, не раз говорили, в РФ говорили и в Америке: благословляйте власть, которая своими штыками охраняет вас от ярости народной. Вы ее проклинали, эту власть.

Ну вот, стало по-вашему. Радуйтесь, Георгий Валентинович, в РФ революция! Радуйтесь, Виктор Анатольевич, в Америке BLM, в Европе BLM, на всем на Западе праздник непослушания. Что ж вы не радуетесь?