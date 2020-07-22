 

США решили закрыть консульство в китайском Ухане

22.07.2020, 19:53, Новости дня

Власти США решили не возобновлять работу консульства в китайском городе Ухань, сообщают СМИ со ссылкой на представителя администрации главы Белого дома Дональда Трампа.

США намерены таким образом предупредить возможные ответные меры со стороны китайского руководства, передает ТАСС сообщение Associated Press.

Работа консульства была приостановлена в январе во время распространения нового коронавируса в Китае.

В среду сообщалось, что США потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне. После этого стало известно, что власти Китая рассматривают возможность закрытия консульства США в Ухане из-за требований Вашингтона закрыть китайское консульство в Хьюстоне.





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