Эксперт: Новые форматы голосования делают избирательный процесс более демократичным и удобным

22.07.2020, 19:53, Новости дня

«Голосование в течение трех дней удобнее, чем в один день, это подтвердила практика. Данный метод учитывает все современные реалии и делает избирательный процесс максимально демократичным и удобным», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков, комментируя принятые Госдумой поправки в избирательное законодательство.

«Многодневное голосование позитивно скажется на явке – она увеличится. У нас есть граждане, которые не против пойти на избирательный участок, но при условии, что голосование выпадает на удобный для них день. Расширяются возможности и для тех, кому нужно больше времени, чтобы сделать свой выбор», – сообщил член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков

Комков напомнил, что многодневное голосование применяется во многих странах мира, в которых этот формат было связан с историческими особенностями того или иного региона планеты. «Для РФ поводом для ее введения, прежде всего, стал вызов в борьбе с коронавирусом. Но этот метод показал свою эффективность и теперь будет практиковаться», – отметил Комков.

«Тот факт, что голосование в течение трех дней удобнее, чем в один день, подтвердила практика. Этот метод учитывает все современные реалии и делает процедуру голосования и максимально демократичной, и удобной. В данном случае это заслуга Центризбиркома и Госдумы Обратите внимание: сегодня в докладе премьер-министра Михаила Мишустина прозвучала мысль о том, что власть становится очень хорошим сервисом, она делает все возможное для удобства граждан», – сказал Комков.

Кроме этого, член ОП считает полезным и опыт голосования через интернет. «Опыт электронного голосования по поправкам к Конституции через портал Госуслуг оказался весьма интересным. Экспертам метод показал свою открытость, технологичность и эффективность. Технологии постоянно развиваются. Если в Древнем Риме голосовали при помощи горшков, то теперь применяются иные формы волеизъявления. Но Центризбиркому и наблюдателям нужно доказать избирателю, что и этот формат – открытый, легитимный и безопасный», – считает Комков.

Накануне Госдума в третьем чтении утвердила закон о голосовании на выборах и референдумах длительностью до трех дней. Решение о таком сроке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия. При этом новые нормы не коснутся региональных выборов, уже назначенных на сентябрь этого года.

В среду на площадке ТАСС прошла конференция с участием представителей ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг), партий и политологов. Эксперты оценили формат многодневного голосования и связанные с ним изменения процедуры общественного наблюдения и другие юридические новшества. так, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член СПЧ Александр Брод считает, что применение новых форм направлено на расширение возможностей голосования для различных категорий граждан.

По мнению председателя Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, многодневное голосование решает вопросы защиты здоровья избирателей в связи с тем, что по сей день сохраняется риск заражения коронавирусом.

Член ОП Александр Малькевич расценил многодневное голосование как рабочую, прогрессивную технологию, напомнив, что она реализуется во многих странах и направлена на защиту здоровья избирателей. По его словам, другая новая форма – дистанционное электронное голосование в РФ – тоже была проведена корректно и профессионально, и в этой связи получает большую перспективу.