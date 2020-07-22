Мнение: Главная проблема науки, самоизоляция мнений и рейтинг стран по высшему образованию

22.07.2020, 19:50, Разное

1. Возможно ли резко усилить российскую науку, просто раздав учёным много-много денег? Увы, далеко не факт. Вот аргументированное мнение профессора Владимира Анисимова, которое приводит коллега monetam:

https://monetam.livejournal.com/1303878.html

В чем главная проблема современной науки? Если слушать самих научных работников, то «мало денег плотют!». И вообще дайте нам настоящее финансирование и мы быстро обогатим человечества гениальными открытиями и прорывными технологиями, повысим уровень жизни народа во много раз!

Все это враньё. Как говорится «если собрать девять женщин они не родят ребёнка за один месяц». На самом деле главная проблема в современной науке это то, что ученых слишком много! Статистика дело хитрое, и много или мало миллионы ученых по всему миру непонятно. Но есть одно ежегодное мероприятие где все это проявляется с ужасающей наглядностью: Собрание американского физического общества, причём сообщества «физики конденсированного состояния» и «физики высоких энергий» собираются отдельно. Хотя по названию это собрание американских физиков, но на самом деле туда приезжают люди со всего мира, чтобы пообщаться с себе подобными. Там гарантированно «встретишь всех кого нужно». Так вот там собираются многие тысячи человек, последние годы почти десять тысяч! Идут одновременно заседания многих десятков секций.

Проблема в том, что задач, которые стоит решать и можно решить на современном уровне знаний, очень мало. Как только появляется какая-то стоящая проблема, на неё набрасываются «потные толпы» научных работников и очень быстро вытаптывают в мертвую глину ещё недавно свежий цветущий участок новой земли. После этого все эти десятки тысяч ученых пережевывают уныло многие годы одну и ту же жвачку перебирая разные варианты решённых задач или очередные аналоги уже хорошо известных соединений.

Реально стоит ездить на небольшие «междусобойчики», «воркшопс», где собираются 20-30 человек лучших специалистов в узкой области. Там все друг друга знают много лет, можно посплетничать о коллегах и узнать где есть что новое и перспективное. Соответственно, когда смотришь статьи в журналах, то ищешь эти знакомые имена. Все остальные безумные толпы «ученых» создают белый шум. Если они исчезнут, «наука не заметит потери бойца». Тем не менее польза от них есть: они учат студентов физике, понимая её, что очень важно. Если преподаватель не занимается сам наукой, то он её не понимает и, следовательно, не сможет научить студента понимать её.

Так что если бросить в науку очень много денег, то результата никакого не будет. Никаких открытий и прорывных технологий от кучи денег не будет.

2. Виктор Мараховский, в отличие от многих нынешних футурологов и философов, не верит, что мир серьёзно изменится после коронавируса. Он, однако, предупреждает об опасности нарастающей самоизоляции людей друг от друга по узким группам мнений:

https://tlg.repair/vmarahovsky/1571

…человеческий ум ненавидит неясность – а значит, многие миллионы землян начнут выбирать себе истину по размеру и по вкусу – то есть мы услышим “учёные доказали, курильщики дохнут как мухи” и “учёные доказали, кто курит – тот почти не заболевает”.

Этот распад цельности “того, что нужно принять к сведению”, на частичные однозначности – в принципе обычное явление. Но специфика нашей эпохи в том, что оба однозначных мнения начинают циркулировать по медиасфере в качестве полных истин и, соответственно, ещё больше дробят некое общее пространство нашего взаимопонимания.

Когда-то я писал о “гетто мнений”, в которых кучкуются, довольные собой, группы по интересам, обмениваясь “подтверждающей инфой”, самая интенсивность потока которой гарантирует их уверенность. В итоге на пустом, казалось бы, месте создаются многотысячные группы людей, убеждённых в том, что “доллар на грани краха”, что “России осталось 2 месяца”, что “Нибиру прилетит 21 июля 2017 года, все знаки говорят об этом” и так далее.

Но жизнь не стоит на месте: мы переходим, кажется, в новую эпоху, когда каждый человек превращается в отдельное ходячее гетто. То есть он может быть совершенно согласен с вами в том, что России осталось 2 месяца (и в самом деле, кто не согласится с этим здравым рассуждением?!) – но при этом нести какой-то бред о том, что миром правят Ротшильды. Хотя дураку понятно, что миром правит британская королевская семья.

В итоге мы рискуем получить на пустом месте невидимую глазу самоизоляцию всех от всех, когда привычное “сколько людей, столько и мнений” мутирует в “сколько людей, столько и непримиримых противников”.

…Будет ли это означать, что мир изменился? Нет, это всего лишь будет значить, что наша традиционная кровожадность находит себе новые формы.

3. Россия по-прежнему является одним из мировых лидеров по числу людей с образованием выше среднего. Впереди нас только Канада:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/reiting-stran-po-kolichestvu-liudei-s-vysshim-obrazovaniem-5eb03d746c1563221812375f

В целом, конечно, это выдающийся показатель – но так уж ли он хорош? Как я недавно писал, выпускники школ всё чаще отказываются от поступления в вузы, считая, что получение высшего образования слишком сложно, дорого и не оправдывает себя:

https://olegmakarenko.ru/1887076.html