 

Волочку оштрафовали за проникновение в закрытое на карантин Дивеево

22.07.2020, 19:48, Новости дня

Московский суд признал балерину Анастасию Волочкову виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 20 тыс. рублей после ее поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, расположенный в селе, где на тот момент действовал карантин.

«Тверской районный суд Москвы признал Волочкову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации»). Ей назначен административный штраф в размере 20 тыс. рублей», – сообщили ТАСС в суде.

Мера статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Напомним, что в июне этого года Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области и устроила скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

На состоявшееся в среду, 22 июля, судебное заседание о проходе в закрытый на карантин поселок Дивеево Волочкова пришла в платье и шубе.





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