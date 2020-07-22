Мнение: Письмо: “Поле обнулилось”

22.07.2020, 19:40, Разное

Еще одно письмо вам для самостоятельного разбора.

Но в этом письме есть неправда. Сможете найти, где?

alex197601

Добрый день, уважаемая Эволюция.

В надежде на разбор.

Мне 44 года, живу в Москве, есть бизнес в Подмосковье, приносящий достаточный доход, дом.

Внешне обычный, стараюсь держать себя в форме, утром зарядка, 2 раза в неделю тренажерный зал.

После Ваших постов о имидже, стараюсь одеваться соответственно, определил себя как “эфир”.

3 раза участвовал в тестах, на остальные не успевал, несколько раз переводил по 10 000 руб, сертификата нет.

Блог читаю 2 года.

Видимо – ксЖ.

С второй женой познакомились 18 лет назад, когда я был в дефолте, в первом браке. Через месяца три я ушел от первой жены, оставив ей квартиру, жили со второй (Н) на даче, в Подмосковье (квартиру – жене, мне дачу при разводе). Отношения с первой сохранили нормальные, до сих пор общаемся, периодически.

Н на 6 лет младше.

Жил я с Н хорошо, не ругались, она прекрасная хозяйка, готовила вкусно, чисто было всегда, я зарабатывал, развивал бизнес, старался баловать, пока училась ездил отвозил, встречал. Через три года, у меня пошли в гору дела, купил квартиру в Москве, участок под дом, Н забеременела, родила, потом через каждые два года по ребенку, итого четверо красивых и здоровых. Отстроил дом, поменял квартиру на 5 комнатную, каждому по машине..

В общем, все как в красивой, ванильной истории. Пока, как водится, от счастья сам все не испортил.

Портить я начал еще в третью беременность. Начал ходить на лево, постоянной любовницы никогда не было, но возможность не упускал, к проституткам ездил. Н конечно догадывалась, не дура, но полагаю, терпела в силу малолетства детей и прочих удобств. Стыдно конечно, это не оправдание, но я реально не знал что может быть так больно от ревности. Никогда и никого не ревновал, в институте, до женитьбы, всегда было легко и просто с девушками, никого не присваивал, есть – чудесно, прошло – идем дальше.

Как следствие, со стороны Н пошел холод, стала огрызаться, в постели остыла, начались истерики.

Но Штурман в короне Сокровища, думал никуда не денется, прогибал, Училка вещала о вреде истерик и о том что надо и не надо, как и когда делать, что читать для просветления и угомонения.

Решил, что от того что сидит дома с ума сходит, хотя дома она особо не сидела, детей в школу, садик и из, кружки у каждого, домашние дела. Няня и я помогали, но основное на ней все было.

Предложил ей открыть свой салон красоты. Открыла, понравилось, стала там пропадать все основное время, домой приезжала не раньше 22:00, ну, думаю, пока наладит пускай.

Налаживала так около года, в прибыль никак не выходила, дома практически не бывала, дети все на няне и на мне, месячные стали по две недели, в остальное время голова болит или устала.

Когда я, попросил приезжать домой не позже 18:00, на 14 году совместной жизни, она предложила жить раздельно.

Она с детьми в квартире остается или в дом переедет, я соответственно наоборот.

Шок конечно был, но не от мысли что я все теряю, а от мысли что “как она посмела!”.

Примерно в этом духе я ей и ответил, понял что она себе кого то завела, в перепалке она послала меня нахй, я ей синяк под глаз (не оправдываюсь, но первый раз в жизни поднял руку на женщину)..

На утро, объявил что ни копейки на бизнес больше не дам, няню увольняю, сам перееду в дом.

Так и поступил.

Но в дом то я переехал с мыслью, что она одумается, будет искать примирения.

Через месяц меня стало жутко ломать, от ревности, от того что не все по моему плану, от того что скучал по детям, в общем, как побитая собака – попрошайка, с пожитками вернулся в квартиру, всем своим видом изображая страдальца, покорного и с надеждой на прощение.

Н еще с месяц пожила, в комнате с младшим сыном, а потом переехала в снятую заранее квартиру, забрав детей.

Вот тут меня накрыло по настоящему. Я плакал последний раз в классе третьем наверное, а тут ревел как на похоронах. Жалко себя было очень.

Через пару дней позвонил, попросил встретится поговорить, уговаривал не ломать семью, вернуться. В ответ услышал, что я не мужчина для нее больше, просила отдать ей официально квартиру. Мы жили в гражданском, все на мне записано. Детей предложила забирать на выходные.

Квартиру не отдал (была в залоге), но детей забирал каждую пятницу, а в понедельник развозил, денег давал на все затраты, без ограничений.

Где то через месяцев три после ухода Н, я позвонил и вновь просил вернуться, просил прощения за то что поднял руку. Н решение не поменяла, сказала что так хорошо ей никогда не было, а я издевался над ней, гнобил, унижал, что между нами не может ничего больше никогда быть, потому что я эгоист и психологический монстр, и еще много интересного о себе узнал..

Так прожили почти год, практически не общаясь, только по детям если.

Но этот год, длился очень долго. Было выпито несколько ведер виски, пройдена катехизация, чуть не бросил все что с таким трудом создал в бизнесе. Не бросил только из за коллектива, больно хорош, они как то меня подпинывали, что ли.

Где я только не искал ответ, у астрологов, у тарологов, у священников, у психологов. Но Н не вылезала у меня из головы ни на минуту..

В бизнесе, у меня никогда не было проблемы без решения, но там все просто, как на войне, а тут..

Поняв что спиваюсь, стал искать в инете как бросить пить. На запрос аддикция, выпала Ваша статья, как избавится от аддикции к человеку.

Спасибо Вам большое! Знаю что Вы сдержано относитесь к словам благодарности, но благодаря Вам я бросил и пить, и курить. И главное, избавился от аддикции к Н.

Я вылез из берлоги пьянки, онанизма, отчаяния и самобичевания.

Протрезвев, увидел что моя СЗ нулевая. А Н относится ко мне с плохо скрываемым презрением.

Я переиначил наши договоренности, перестал давать деньги, детей берем по три месяца каждый (во первых, жутко неудобно по вещам, если только на выходные,вечно кто то, что то забывал, да и выходные все детьми были заняты, а в будни на работе, а во вторых, как то неровно было по вложениям), денежные расходы на них стали равные, с жильем решает сама.

Я же нанял женщину, которая помогает мне с детьми и по хозяйству, вроде все наладилось.

Так мы прожили еще примерно 2 года.

Я познакомился с девушкой О, она неплохая, говорит что любит, готова ко мне переехать, несмотря на моих детей, у нее свой сын есть.

Недавно, в последний раз когда я забирал детей, Н спустилась (чего раньше не делала), разговорилась, Н никогда не жаловалась, хотя я вогнал её в жуткие условия, по сравнению с тем что было. А тут, наглухо закрытые границы уже как больше трех лет, слегка приоткрылись, разговорились, достаточно тепло, Н намекнула на то что тяжело, но без прямой просьбы о помощи.

От болезненной аддикции я избавился, но до сих пор, ловлю себя на мысли, что хотел бы что бы дети всегда жили со мной, вместе с их мамой и если Н решила бы вернуться, я был бы рад. Понимаю что это корона Победителя, но у меня такое чувство, что это недоигранная, а не проигранная партия. Когда дети уезжают, сердце свербит.

Через два дня, после нашего разговора, я пригласил Н на обед, она согласилась. Возможно из за слитых до сих пор границ, может из за неотрефлексированного остатка обиды, разговор получился достаточно тухлым, веселье было натужным, спонтанности ноль. В общем завалил я обед. Не смог зацепить.

Через пару дней, набирая с предложением поужинать я знал что она откажет, и оказался прав..

Не знаю, есть ли у Н кто, подозреваю, что тот что может и был, свинтил после развода, я хорошо знаю её, по лицу видно что секса не было давно.

Спасатель это во мне или что другое, но изможденное, обозленное лицо Н, факт того, что дети ютятся в съемной трешке хрущевке, три месяца, вызывает во мне смесь злости, жалости, вины и Бог знает чего еще.

Я отдал бы Н квартиру, но боюсь что детей потеряю и обозленное лицо будет у меня.

Заставить детей выбирать или я или мама – жестоко по отношению к детям, да и вдруг они маму выберут? Любовь и привязанность к маме у них пока выше материальных и социальных благ.

Я надеялся на то что поле обнулилось, есть шанс на воссоединение семьи и предложить ей брак.

Но, то ли рано, то ли уже поздно..

Или принять факт, что партия, все же, проиграна и оставить все как есть?

Просто, пока с О не сошелся, вроде бы как ситуация в воздухе, а после, уже все.

Спасибо Вам!