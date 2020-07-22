Личное: Зачем смылась Решетова?

22.07.2020, 19:35, Разное

Как я написала на днях — отсутствие материнского инстинкта не делает вас недоженщиной и плохим человеком.

Сегодня — ровно противоположная история, когда инстинкт есть, и он очень сильный, а человек — в общем, это Анастасия Решетова.



Фото: Соцсети

Вместо того, чтобы сдать младенца на руки валиде, Решетова полгода сама была матерью, а теперь смылась на юг Франции — к отцу Тимура Юнусова.

Что примечательно — не к бабке. К деду. И без Тимура, а только с ребёнком.

Нихрена себе поворотик, да? Чудеса на виражах прям.

Когда Настенька родила, я была почти уверена, что бабка Симона отожмёт и этого мальчика на Мадагаскар.

Ну, а чего? Реклама памперсов, присыпок, раскрутка бабушкиного аккаунта в соцсети для эскортниц — это всё, дорогие мои, далеко не шутки и очень серьёзно.

Это — деньги, на которые существует Симона.

Однако Настя проявила твёрдость характера — точнее, её материнский инстинкт оказался настолько сильным, настолько нетипичным для девушки её профессии и образа жизни, что она смогла твёрдо сказать «нет», отказав сдать сына.

Но разве одним «нет» тут обошлось бы?

Конечно же, нет. Симона начала гнобить наложницу, всячески демонстрировать своё негативное отношение к Насте, а уж что там творилось в реальности, так вообще — наверняка ад.

С холодным рассудком, со стороны, давайте взглянем на положение Решетовой?

Родила. Бабка требует сына, чтобы засунуть ему ногу в рот. Мужик, от которого зачала сына, так и не женился, хотя возможно и обещал. Значит, защиты нет.

Сильный материнский инстинкт не позволяет отдать ребёнка. Мозгов, чтобы разрулить ситуацию, нет, как нет и официального статуса жены, что позволило бы хоть как-то качать права.

Что делать?

Всем известно, какой Тимати «бизнесмен». И всем понятно, что по адекватным оценкам Симона — это лишь понты, но не деньги.

Деньги, а значит и власть находятся на юге Франции — у отца Тимура.

Кому нужно показать мальчика, чтобы его защитили?

Ответ как бы сам по себе очевиден — деду.

«Увезла Булку к дедушке на юг. Когда назад – непонятно».

Ильдар Юнусов даст прикурить любому. И бывшей жене, и сыну. Ему достаточно строго посмотреть на этих людей, чтобы они всё на свете от страха забыли.

Зачем Решетова смылась к дедушке?

Да потому что у неё сильный материнский инстинкт. Ребёнка она отдать Симоне не может, а защиты от Тимати перед бабкой нет.

Искренне надеюсь, что дедушке внучек понравится. Тимуру поступит приказ жениться, а бабке-валиде чётко и внятно скажут заткнуться, завалив фонтан нечистот в адрес Решётки.