В Калининградском зоопарке умерли три тюленя и медведь

22.07.2020, 19:30, Новости дня

В Калининградском зоопарке в ночь на среду умерли три балтийских тюленя и медведь-барибал, сообщила пресс-служба учреждения. Сотрудники предполагают, что причиной смерти стала реакция на препарат от глистов.

Во вторник лекарство дали сивучу, четырем балтийским тюленям и четырем медведям из «Дома пожилых медведей», передает «Интерфакс».

«Погибли три тюленя в возрасте 17, 19 и 27 лет и пожилой самец медведя барибала 31 года», – уточнили в пресс-службе.

Ранее в Крыму волонтеры обнаружили двух детенышей дельфинов с идентичными разрезами под грудным плавником. Установлено, что полученные ранения привели к гибели животных, которые получить случайно млекопитающие не могли.