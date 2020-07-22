 

Кремль отреагировал на нападение на российских журналистов в США

22.07.2020, 19:30, Новости дня

Москва ожидает, что Вашингтон примет исчерпывающие меры для обеспечения личной безопасности российских журналистов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом», – сказал представитель Кремля ТАСС.

Напомним, американские полицейские атаковали российских журналистов, освещающих протесты в Портленде: оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, повалили на землю, отобрали камеру и разбили ее об асфальт; его коллега Юлия Ольховская снимала эту же сцену на телефон, полицейский, напав сзади, отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона обратится в международные организации в связи с нападением в США на съемочную группу Первого канала.





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