Генпрокуратура взяла дело Ефремова на контроль
22.07.2020, 19:30, Новости дня
Генеральная прокуратура взяла на контроль уголовное дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль, что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения», – передает слова Пискарева ТАСС.
На следующий день после ДТП с участием Ефремова Пискарев направил запросы в МВД и Генпрокуратуру о необходимости объективного расследования дела.
Напомним, стало известно, что дело о смертельном ДТП с участием Ефремова рассмотрит судья, ранее вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Дело Ефремова поступило в суд в среду.
8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов под домашним арестом.
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