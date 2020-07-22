Ученые: В Млечном Пути зафиксированы необычные коричневые карлики

22.07.2020, 19:30, Разное

Ученые смогли зафиксировать в Млечном Пути несколько небесных тел. Речь идет о необычных коричневых карликах, обнаруженных во время исследования NASA под названием Backyard Worlds: Planet 9.

Промежуточные формы между планетой и звездой, которыми являются обнаруженные коричневые карлики, в 75 раз превышают массу Юпитера. Астрономы наблюдали сразу за двумя такими объектами – WISE 1810 и WISE 0414. Возраст карликов составляет около 10 миллиардов лет. Они оказались намного массивнее по сравнению с большим количеством “химических звезд”.

Коричневые карлики, расположенные в зоне Млечного Пути, больше напоминают планеты, в отличие от остальных своих “сородичей”. Специалисты полагают: с помощью нового открытия им удастся узнать больше данных об особенностях развития экзопланет. Согласно одной из теорий, во время формирования субзвездных объектов могут происходить те же физические процессы, характерные и для образования планет.