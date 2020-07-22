В Польше экс-главу “Укравтодора” Новака арестовали на три месяца

22.07.2020, 19:25, Новости дня

Суд Варшавы арестовал на три месяца бывшего главу “Укравтодора” Славомира Новака. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро на своей странице в Twitter.

“Суд Варшавы взял под стражу на три месяца екс-главу “Укравтодора” и двух его сообщников – граждан Польши, подозреваемых в получении неправомерной выгоды и легализации”, – говорится в сообщении.

Справа #Укравтодору: 22.07.2020 Суд Варшави взяв під варту на 3 місяці ексголову Укравтодору та двох його спільників-громадян Польщі, підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди та легалізації.#НАБУ @CBAgovPL #Ukravtodor

— NAB Ukraine (@nab_ukr) July 22, 2020

По информации Polsat News, Новака и Яцека П. арестовали на три месяца, а также условный арест был наложен на Дариуша С., бывшего командира “Гром”.

Спикер окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Чир заявила, что если он заплатит залог в размере 1 млн злотых, он будет освобожден.

Против Новака ведутся два расследования – в Польше и в Украине. Он имеет два гражданства.

Новак считает свое задержание “политическим актом”.

Новака и еще двух человек задержали 20 июля в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер.

Прокуратура в Варшаве предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций Новак получил более 1,3 млн злотых (около 9,2 млн грн).

По словам и.о. руководителя САП Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы “Укравтодора” в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.