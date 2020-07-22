В РФ собрались ввести штрафы за пиратскую съемку в кинотеатрах

22.07.2020, 19:16, Новости дня

Минкультуры предложило штрафовать за любую съемку фрагментов фильма в кинотеатрах на сумму от 50 до 100 тыс. рублей, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Соответствующий законопроект федерального закона ведомство внесло в правительство, передает ТАСС.

«Это тоже очень серьезная наша постоянная совместная работа, в том числе с ассоциацией наших отечественных киносетей. Это не просто запрет на осуществление любой съемки, мы привыкли к этим предупреждениям перед каждым фильмом. Люди, которые приходят в кинотеатры, должны понимать, что даже игры с телефонами могут закончиться штрафами в 50 и до 100 тыс. рублей», – отметила министр.

Продюсер, президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что из-за вспышки коронавируса российское кино понесет финансовые и другие потери, некоторые кинотеатры вполне могут обанкротиться.