 

Волочкова объяснила, почему оскорбила полицейских в закрытом на карантин Дивеево

22.07.2020, 19:16, Новости дня

Российская балерина Анастасия Волочкова во время рассмотрения в суде дела о проникновении в закрытое на карантин село Дивеево объяснила, почему устроила скандал и оскорбила полицейких.

«Они меня 45 минут доставали! Какая бы у вас была реакция на это?! Я ни в каком магазине не была! То, что я назвала одного «чмо», я пояснила: это аббревиатура: «человек в ментовском обличии». Извините, в милицейском. Ничего оскорбительного здесь нет», – передает слова Волочковой РЕН-ТВ.

Отмечается, что полицейские пришли в дом в Дивеево, где находилась Волочкова, во время ее посиделок за бокалом вина. Портал пишет, что балерина в тот момент собиралась полакомиться «рыбкой в тандыре».

Напомним, балерина тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области и устроила там скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции. Она нецензурно выражалась, подчеркивала свое богатство и себя назвала «Прима-балерина всея Руси».

Волочкова позже заявила, что якобы не знала о карантине в селе Дивеево, однако в село при этом попала через лес. Ее оштрафовали.

Добавим, что Дивеево – село, почитаемое в первую очередь среди паломников. Здесь расположен Серафимо-Дивеевский монастырь – это православная женская обитель, которая расположена в селе Дивеево Нижегородской области, место почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). Здесь хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.

В конце апреля у 76 человек на территории монастыря был выявлен коронавирус, монастырь и село закрыли на карантин.





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