Генсек ООН провел переговоры с лидерами Азербайджана и Армении

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22.07.2020, 19:16, Новости дня

Генсек ООН Антониу Гутерриш по телефону переговорил с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генсек ООН провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. Эти разговоры прошли сегодня утром. В обеих беседах генсек выразил обеспокоенность столкновениями на границе Армении и Азербайджана», – цитирует Дюжаррика ТАСС.

Гутерриш призвал стороны к незамедлительной и полной деэскалации, отказу от провокационной риторики и возвращению к переговорам, сказал представитель генсека.

Также в ООН заявляли, что в случае, если конфликт между странами станет полномасштабным, то это приведет к катастрофе.

12 июля обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, где произошло вооруженное столкновение. Тогда погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, пять человек получили ранения. Армения утверждает, что сбила 13 азербайджанских беспилотников и подбила три азербайджанских танка.





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