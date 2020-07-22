Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику

22.07.2020, 19:10, Новости дня

Продолжающийся рост числа новых случаев заражения коронавирусом вкупе с новым обострением в отношениях США и Китая вызвали спад на европейских финансовых рынках.

Лондонский индекс FTSE в среду опустился на 0,8 процента, парижский CAC-40 – на 1,1 процента, а франкфуртский DAX – на 0,4 процента.

Инвесторов, по видимости, встревожило неожиданное распоряжение Госдепартамента США о закрытии китайского консульства в Хьюстоне, штат Техас. Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира в последние месяцы неуклонно ухудшались из-за разногласий в таких сферах, как торговля, технологии и новый закон о национальной безопасности в Гонконге.

Азиатские рынки в среду демонстрировали смешанную динамику: японский индекс Nikkei потерял 0,5 процента, гонконгский Hang Seng закрылся снижением на 2,2 процента, а шанхайский Composite прибавил 0,3 процента.

Австралийский индекс S & P/ASX понизился на 1,2 процента после сообщений о скачке новых случаев заражения коронавирусом в южном штате Виктория, где расположен второй по величине город Австралии, Мельбурн. Индекс KOSPI в Южной Корее снизился, но практически не изменился в процентном отношении, тайваньский индекс TSEC вырос на 0,6 процента, а мумбайский Sensex в Мумбае снизился на 0,1 процента.

Отсутствие прогресса в дискуссии о новом пакете финансовой помощи миллионам американцев, оставшихся без работы из-за пандемии, также вызывает беспокойство на рынках.

На нефтяных рынках также наблюдается спад: американская сырая нефть торгуется по 41,36 доллара за баррель, снизившись на 1,3 процента, а нефть марки Brent торгуется по 43,82 доллара за баррель, снизившись на 1,1 процента.