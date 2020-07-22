 

Ученые подтвердили пользу интервального голодания

22.07.2020, 19:09, Разное

Ученые из Чикагского университета изучили эффективность интервального голодания. По их мнению, подобный метод похудения помогает избавиться от лишнего веса и наладить метаболизм.
В эксперименте ученых приняли участие 58 добровольцев. Их разделили на 3 группы, первая соблюдала интервальное голодание 20:4, вторая – 18:6, а третья – контрольная. Участникам двух первых групп было разрешено есть любую пищу в отведенный промежуток времени, и не позволялось употреблять еду в течение 20 или 18 часов соответственно. Ученые отметили, у большинства участников исследования уменьшился вес. Кроме того, у них снизилось кровяное давление, нормализовался уровень холестерина, а также улучшилось здоровье сердца. В то же время эксперты не обнаружили особой разницы между двумя видами диет. По сравнению с контрольной группой, у двух других наблюдалось снижение общей массы тела на 3%, а также сокращение приблизительно на 550 калорий количества ежедневно употребляемой пищи. После восьминедельного эксперимента у добровольцев снизилась инсулинорезистентность и уровень окислительного стресса.

Ученые подчеркнули, результаты исследования подтвердили эффективность интервального голодания в борьбе с лишним весом.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Мнение: Россия не одурела!

28.06 / “Она уже не поднимется”: Татьяна Овсиенко получила травму позвоночника в страшной аварии

26.06 / Ирина Пегова продемонстрировала архивный снимок со своего первого спектакля

12.05 / Валерий Козлов призвал беременных россиянок самостоятельно шить себе маски перед посещением врача

15.07 / Мнение: Как историк стал убийцей…

24.06 / Мнение: Судить историю могут только те, кто любит Россию?

12.06 / «Отстаньте, я не Наташа Королева!»: Юлия Проскурякова резко ответила критикам на сравнения с экс-супругой Николаева

10.06 / Lenovo Legion должен получить неподтвержденную платформу Snapdragon 865 Plus

21.06 / Мнение: Оскорбление чувств эскимосов

21.05 / Мнение: Ливийское зеркало

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска