Ученые подтвердили пользу интервального голодания

22.07.2020, 19:09, Разное

Ученые из Чикагского университета изучили эффективность интервального голодания. По их мнению, подобный метод похудения помогает избавиться от лишнего веса и наладить метаболизм.

В эксперименте ученых приняли участие 58 добровольцев. Их разделили на 3 группы, первая соблюдала интервальное голодание 20:4, вторая – 18:6, а третья – контрольная. Участникам двух первых групп было разрешено есть любую пищу в отведенный промежуток времени, и не позволялось употреблять еду в течение 20 или 18 часов соответственно. Ученые отметили, у большинства участников исследования уменьшился вес. Кроме того, у них снизилось кровяное давление, нормализовался уровень холестерина, а также улучшилось здоровье сердца. В то же время эксперты не обнаружили особой разницы между двумя видами диет. По сравнению с контрольной группой, у двух других наблюдалось снижение общей массы тела на 3%, а также сокращение приблизительно на 550 калорий количества ежедневно употребляемой пищи. После восьминедельного эксперимента у добровольцев снизилась инсулинорезистентность и уровень окислительного стресса.

Ученые подчеркнули, результаты исследования подтвердили эффективность интервального голодания в борьбе с лишним весом.