 

Первый случай повторного случая коронавируса в РФ не подтвердился

22.07.2020, 19:08, Новости дня

Администрация Владимирской области пояснила, что губернатор региона Владимир Сипягин не заявлял о случае повторного заражения коронавирусом, так как первый раз у медика была выявлена пневмония.

«Сообщаем, что медицинский работник Владимирской области, о котором упомянул глава региона, и имя которого мы не можем назвать в целях сохранения его персональных данных, в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае заболевания результат теста на новую коронавирусную инфекцию был положительным», – передает РИА «Новости» сообщение администрации региона.

В среду Сипягин заявил, что медики выявили во Владимирской области первый в РФ случай повторного заболевания коронавирусом. Утверждалось, что сотрудник медучреждения дважды заболел коронавирусом, но выздоровел и уже вышел на работу.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что повторное заболевание коронавирусом может происходить из-за особенностей иммунной системы каждого человека.





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