Уговор приведен в исполнение

22.07.2020, 18:55, Разное

Как Зеленский уболтал «луцкого террориста».

Террорист в украинском Луцке захватил в автобусе заложников, пригрозил их взорвать и потребовал, чтобы президент Украины опубликовал у себя в фейсбуке видео со словами: «"Земляне" 2005 года. Смотреть всем».

Президент Зеленский записал видео и опубликовал. Террорист заложников отпустил. После этого его взяли.

То есть, еще раз, на минуточку. Вы представляете, чтобы наш опубликовал такое видео? У него и фейсбука-то нет.

Максим Кривош захватил автобус с 13 пассажирами утром, 21 июля. Ему 35 лет, он имеет две судимости (одна — на 18 лет).

Словом — персонаж, похожий по психопрофилю на схиигумена Сергия. Однако вместо того чтобы захватить под свою власть сотни людей, монастыри и скиты в непроходимых уральских лесах, изгонять бесов и пр., — он захватил всего лишь автобус, что, согласитесь, менее опасно.

Кстати, вы заметили, что в России, несмотря на все разговоры о неделимости родины и даже уголовную статью, Кремль охотно терпит всякие странные новообразования: тоталитарные скиты Сергия, куда не ступала нога мента; Чечню, Таймыр, где власть, как в мрачной антикапиталистической утопии, принадлежит Корпорации?

Главный критерий тут простой: Кремль терпит только те выделенные царства, где с правами человека еще хуже, чем в подконтрольной ему России.

В свое время персидского царя называли Царем Царей потому, что на территории его рыхлого и плохо контролируемого царства существовали другие цари. Он просто был их начальником. В этом смысле президента Путина можно назвать Царем Сергия, Чечни и Таймыра.

Так вот, Максим Кривош захватил автобус, поздравил подписчиков с «днем Антисистемы» и потребовал от Зеленского видео про фильм «Земляне». Фильм снят зоозащитниками-веганами, борется против расизма, сексизма и за права животных. Кривош также обрадовал нас свежей мыслью о том, что «государство — главный террорист».

Для того чтобы подтвердить эту самоочевидную нынче для американских ультралевых истину, он потребовал от всех высших украинских чиновников, включая премьера, спикера, министров обороны и МВД, главу СБУ, а также от олигархов Ахметова, Коломойского и Пинчука, от Петра Порошенко и Виктора Медведчука опубликовать в своих сетях и на ютубе видеообращение со словами «Я — террорист в законе». Видимо, бедный Кривош насмотрелся репортажей из CHOP в Сиэттле.

Мир, согласитесь, несправедлив. Захватил автобус — псих. А если захватил в заложники целую страну — вождь и президент.

И вот наш террорист потребовал от Зеленского видео. Тот позвонил ему, и они поговорили. В ходе разговора президент Зеленский, у которого язык хорошо подвешен, уболтал его освободить трех человек. После этого они договорились, что Зеленский публикует видео, и террорист выпускает остальных. Зеленский видео опубликовал, тот выпустил людей, террориста арестовали.

А вы представляете себе, чтобы у нас такое? Куда там! Мы на уступки не идем! Нас не нагнешь!

Помните, в Беслане террористы требовали переговоров? Но Путин на переговоры не пошел. И потом рассказывал, что в переговоры с террористами вступать нельзя. Нам сказали, что террористы были такие странные: что никаких переговоров они не требовали. Что когда они прислали заложницу с номером телефона — телефон оказался неправильный. А когда выкинули из окна видеокассету — на ней ничего не оказалось (кадры из этой кассеты потом показывали по телевизору). И вообще эти террористы захватили всего «350 человек» — о чем говорить?

А террористы, услышав, что они захватили, оказывается, только 350 человек (а было их свыше 1100), осатанели и перестали давать детям пить.

«По телевизору сказали, что вас 350 человек, — вот и останется 350», — орали террористы.

Президент Путин не скрывает, что он — выходец из ФСБ. Его специальность — спецоперации. Он пытается править миром посредством спецопераций и гибридных войн. Но когда в Беслане террористы захватили школу, Путин, который тогда летел из Сочи в Нальчик, развернул самолет и полетел в Москву. Беслан он оставил другим. Это была спецоперация не его уровня.

Подумаешь, 1128 человек, из них 777 детей. То ли дело Донбасс!

Президент Зеленский — не выходец из спецслужб. Он по профессии актер-комик. Он не правит Украиной посредством спецопераций. Но когда в Луцке террорист захватил автобус, то бывший актер Зеленский, не имеющий антитеррористических навыков, позвонил террористу сам. Он вел с ним переговоры (хотя террорист этого не требовал). Он взял всю ответственность на себя.

Если бы сумасшедший взорвал автобус — конец был бы Зеленскому.

В конкурентном украинском политическом климате ни один Медведчук и ни одна Тимошенко не упустили бы возможности раскатать по асфальту президента-комика, глупость и самонадеянность которого стоила жизни людям.

В этом, собственно, разница. Между выборным политиком, который думает об избирателях и выборах. И лидером нации, которого не нагнешь.

А переговоры с террористами следует вести. Обязательно. Ровно так, как Зеленский. Чтобы уболтать их, расслабить, освободить часть заложников и подготовиться к штурму.

Юлия Латынина

Обозреватель «Новой»