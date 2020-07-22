Ученые: Иммунная система способствует развитию алкогольной зависимости

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22.07.2020, 18:53, Разное

Ученые выяснили, что активность иммунной системы может способствовать развитию алкогольной зависимости. Воздействие спиртных напитков может усиливаться из-за изменений в головном мозге.
Наблюдения специалистов подтвердили, что резистентные макрофаги центральной нервной системы (микроглия) отвечают за изменения геометрии, происходящие в зоне серого вещества в результате воздействия алкогольных напитков. Употребление спиртного приводит к активизации клеток иммунной системы. Этот процесс сопровождается изменениями формы и биохимических характеристик защитных клеток.

В рамках исследования была обнаружена смена геометрии пространства, находящегося вне клеток, а также увеличение диффузии веществ, ограничивающейся отсутствием спиртного. В числе таких веществ оказался дофамин, ответственный за формирование устойчивой привязанности. Эксперты подчеркнули: новые результаты работы в дальнейшем позволят создать эффективные методы, которые помогут людям избежать зависимости от алкоголя.





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