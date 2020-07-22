Главврач назвал «очень важное» условие для защиты от коронавируса

22.07.2020, 18:53, Новости дня

Для профилактики коронавирусной инфекции следует соблюдать здоровый образ жизни и правильно использовать маски, сообщил главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров.

«Очень важно сохранять физическую активность, например, прогулки на свежем воздухе или бег. Безусловно, важным является соблюдение здорового образа жизни и здоровое питание», – цитирует РИА «Новости» Зарова.

Заров также отметил важность правильного использования масок и респираторов.

«Важно, чтобы они не просто находились на подбородке, но использовались по назначению», – подытожил главврач.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что носить средства индивидуальной защиты и пользоваться антисептиками для борьбы с коронавирусом россиянам придется и осенью

Напомним, что в рекомендациях центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) говорится, что лучше всего для профилактики коронавируса подходят средства на основе спирта.



