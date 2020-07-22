 

Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала о последствиях ношения маски для кожи

22.07.2020, 18:53, Разное

Жители городов вынуждены соблюдать масочный режим из-за пандемии коронавируса. Врач-дерматолог рассказала, какие проблемы с кожей может вызвать регулярное ношение маски.
В результате длительного использования данного защитного средства на лице могут образовываться различные высыпания, включая раздражения и акне. Это происходит из-за того, что кожа не получает достаточного количества кислорода под маской. С такими проблемами постоянно сталкиваются те, кто обязан носить маски практически круглосуточно, к примеру, медицинские работники, отмечает эксперт.

В период эпидемии существенно выросло количество людей с акне, появившимися из-за использования масок, и экземой в результате частого ношения перчаток. Дерматолог Вертиева объяснила, что время от времени необходимо позволять коже отдыхать и не надевать маску, если нет острой надобности. В общественных местах или на работе ношение маски необходимо, но периодически кожа должна дышать. При появлении сыпи на лице следует применять антибактериальные средства, но если они не помогают, нужно проконсультироваться с дерматологом.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Мнение: О невероятной правде про коронавирусную смертность в Италии

06.07 / В Индонезии в целях борьбы с коронавирусом создали ожерелье из эвкалипта

03.06 / Мнение: Потери полиции США за 96 часов протестов

20.05 / Регина Тодоренко отдала награду “Женщина года” изувеченной мужем-тираном Маргарите Грачевой

17.07 / Мнение: Миф о молодежи, или Возраст Молчалина

25.05 / Принц Гарри помирился с другом после конфликта из-за Меган Маркл

18.06 / Под Москвой в реку сбросили воду из канализации

05.07 / Названы разрушающие зубы вредные привычки

20.07 / Сказка о страшном ковиде и кремлевской вакцине

25.06 / В Сети появились первые снимки зарядки для iPhone 12

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска