Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала о последствиях ношения маски для кожи

22.07.2020, 18:53, Разное

Жители городов вынуждены соблюдать масочный режим из-за пандемии коронавируса. Врач-дерматолог рассказала, какие проблемы с кожей может вызвать регулярное ношение маски.

В результате длительного использования данного защитного средства на лице могут образовываться различные высыпания, включая раздражения и акне. Это происходит из-за того, что кожа не получает достаточного количества кислорода под маской. С такими проблемами постоянно сталкиваются те, кто обязан носить маски практически круглосуточно, к примеру, медицинские работники, отмечает эксперт.

В период эпидемии существенно выросло количество людей с акне, появившимися из-за использования масок, и экземой в результате частого ношения перчаток. Дерматолог Вертиева объяснила, что время от времени необходимо позволять коже отдыхать и не надевать маску, если нет острой надобности. В общественных местах или на работе ношение маски необходимо, но периодически кожа должна дышать. При появлении сыпи на лице следует применять антибактериальные средства, но если они не помогают, нужно проконсультироваться с дерматологом.