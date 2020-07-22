Илона Маска пригласили в музей космонавтики в Калуге

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22.07.2020, 18:53, Новости дня

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей истории космонавтики имени Циолковского.

«Калуга – родина космонавтики. Многие известные, знаменитые люди здесь были. Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу и, конечно, Илона Маска тоже ждем. Приглашаем», – передает РИА «Новости» его слова.

Как отметила директор музея Наталья Абакумова, Маск постоянно цитирует Константина Циолковского.

«Поэтому не сомневаюсь, что Маск, скорее всего, будет заинтересован в посещении нашего музея», – добавила она.

Напомним, аэропорт Калуги получил имя Циолковского в 2018 году, после того, как отправил 100-тысячного пассажира.

В народном голосовании, проходившем с 12 по 30 ноября 2018 года в рамках проекта «Великие имена России» по присвоению российским аэропортам имен выдающихся сограждан, приняло участие почти 95 тыс. калужан и гостей области. Более половины отдали свои голоса Циолковскому. 





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