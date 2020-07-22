Сестра Бритни Спирс Джейми Линн прокомментировала скандал с певицей: Она – сильная женщина

22.07.2020, 18:50, Разное

На прошлой неделе в сети начала набирать обороты кампания в поддержку Бритни Спирс: поклонники певицы, основываясь на неподтвержденных (пока) данных и некоем тайном письме Бритни, пришли к выводу, что она уже давно находится в своеобразном рабстве у своего отца и не может даже сходить за кофе или выйти на улицу без его разрешения. Джеймс Парнелл Спирс долгие годы являлся ее официальным опекуном и принимал за певицу ключевые решения. Сама Бритни пока никак не комментирует призывы “спасти” ее из-под власти жестокого родителя. Однако фолловеры в Instagram не оставляют ситуацию в покое и активно пишут сестре певицы.

Так, под последней публикацией Джейми Линн Спирс о ментальном здоровье и психических заболеваниях разгорелась горячая дискуссия. Один из пользователей написал ей:

А как насчет очевидного психического заболевания вашей сестры? Почему вы не говорите об этом?

В ответ на это Джейми написала:

У вас нет никакого права строить предположения о моей сестре и НЕТ права говорить о ЕЕ здровье и личной жизни. Она сильная, крутая женщина, которая не знает препятствий – и это единственное, что очевидно.

Джейми Линн Спирс

Другой комментатор также высказал свой взгляд на историю с Бритни:

Вашей семье необходимо высказаться и прояснить все предположения. Я люблю вас, но эта острая ситуация требует каких-то объяснений. Люди должны понимать, что происходит, а не строить теории.

Джейми написала и этому интернет-пользователю:

Я никогда не буду писать что-то просто, чтобы прояснить ситуацию публике – особенно, когда человек, которого это касается, против. Я лучше приму удар на себя, чем буду разглашать чужие мысли, которые они хотели бы оставить при себе.

Более благожелательный подписчик выступил уже со словами поддержки, сказав, что “мы просто заботимся о вас и очень волнуемся”, в ответ на что Джейми написала:

Большое спасибо за ваше внимание и уважение. Ваша любовь и забота очень помогают нашей семье.

Бритни и Джейми Линн Спирс, 2003 годНапомним, не так давно мать Бритни Линн подала прошение на контроль над трастовым фондом певицы и намерена быть более включенной в процесс опеки над ее дочерью. По мнению поклонников Спирс, это решение также подтверждает, что в семействе исполнительницы все не так гладко.