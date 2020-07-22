Назначена дата суда над россиянином Винником во Франции

22.07.2020, 18:48, Новости дня

Суд над российским гражданином Александром Винником, который находится под арестом во Франции, запланирован на 14 сентября, сообщил эксперт рабочей группы по защите прав соотечественников, член ОП Мария Бутина.

«Только что поступила информация, что 14 сентября 2020 года состоится суд над гражданином РФ Александром Винником, который сейчас находится в тюрьме Франции», – написала Бутина в своем телеграм-канале.

«Информацию (о суде над Винником 14 сентября) получила от адвоката. Я просто веду это дело и общаюсь регулярно с семьей. Он (адвокат) мне сегодня утром позвонил, сказал, что назначили дату суда, я спросила у него разрешение на публикование этой информации, и он мне его дал», – отметила Бутина РИА «Новости».

Она добавила, что сообщила дату уполномоченному по правам человека в Росси Татьяне Москальковой.

Винник был задержан в Греции по запросу США. Было решено выдать его в первую очередь Франции, затем – в США, в третью очередь – в Россию.

В феврале Апелляционный суд Парижа постановил оставить под стражей Винника. Во Франции его обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег.