Раскрыта переписка убитой в Москве девушки с женихом

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22.07.2020, 18:48, Новости дня

В Сети появилась переписка и посты из соцсетей 26-летней москвички, зверски убитой за две недели до собственной свадьбы. Страница девушки, закрытая от незнакомых людей, была посвящена личной жизни с ее женихом, сообщают СМИ.

По переписке становится понятно, что пара часто ссорилась, а молодой человек нередко оскорблял невесту и поднимал на нее руку, информирует телеканал Рен ТВ, опубликовавший переписку.

Согласно скриншотам, девушка, то пишет о том, что больше не будет ему ни звонить, ни писать, то просит у жениха «начать все сначала».

Жених, в свою очередь, эмоционально просил у нее прощения и называл «единственным лучиком в его серой жизни».

«А ведь знаешь, как я тебя люблю сильно, рутина нас убивает, я чувствую, что мы сможем все вместе, все прожить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, нужно бороться, не останавливаться, вместе мы сильнее всех», – написала девушка 27 мая – как утверждается, за день до того, как обратилась в травмпункт после очередного избиения.

Напомним, в среду в Басманном районе Москвы был обнаружен труп девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей. Известно, что 8 августа она планировала выйти замуж за молодого человека, проживающего с ней в одной квартире. Жениха в момент обнаружения трупа дома не оказалось. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели девушки.





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