Сябитова рассказала о свадьбе дочери во время вспышки коронавируса

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22.07.2020, 18:48, Новости дня

Дочь телеведущей Первого канала Розы Сябитовой Ксения вышла замуж во второй раз, событие отмечали в загородном доме «телесвахи», об этом она рассказала в интервью СМИ.

«Я предложила отметить событие на своем участке, ребята меня поддержали. Это хорошая история, и в дальнейшем другие пары могут взять ее для подражания. Мы все понимаем, что многим сейчас придется пережить не самые простые времена», – рассказала Сябитова в интервью Wday.ru.

По ее словам, на предыдущей свадьбе Ксении присутствовали 200 человек, из которых 100 были «звездные гости», а на этой – в 10 раз меньше.

Сябитова рассказала, что заранее предусмотрела все необходимое для соблюдения карантинных мер и для того, чтобы гости как можно меньше контактировали друг с другом.

«Было всего четыре стола, молодожены отдельно, гости на рекомендованном расстоянии друг от друга – благо мое поле для гольфа это позволяет. Так что никто не упрекнет меня в том, что люди подвергались опасности заболеть», – сказала она.

Ранее Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, пока избранник не сообщил о серьезных намерениях. До этого она заявляла, что желание российских женщин выйти замуж «за богатого» стало масштабной проблемой.





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