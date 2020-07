Мнение: «Предлагать дружбу тому, кто ищет любви, — все равно, что щедро угощать хлебом умирающего от жажды»

22.07.2020, 18:40, Разное

Уважаемый Михаиль Визель спрашивает, откуда взялась фраза «Предлагать дружбу тому, кто ищет любви, — все равно, что щедро угощать хлебом умирающего от жажды».

Гугл по-русски отвечает, что это испанская пословица, что не сильно облегчает жизнь.

Испанский гугл говорит, что эта фраза звучит "Ofrecer amistad al que busca amor es dar pan al que se muere de sed".

Множество испанских демотиваторов и сайтов крылатых выражений (да, там тоже есть такая зараза), говорят, что это сказал Маркес, Габриэль Гарсия.

Ой ли?

Гуглбукс в напечатанных книгах Маркеса подобного не видит.

Зато он (1 раз) предлагает эту фразу в виде эпиграфа к какому-то современному роману, называя автором Овидия. Слова "любовь, дружба, хлеб, жажда" конечно, для поиска в поэзии Овидия вот прям не самые удачные. По латыни и на русском похожего не попадается.

Что характерно для всех таких "цитирований", никто не напишет Овидий, Метаморфозы, песнь третья, строка 28. Никакой конкретики.

Пишут просто "Овидий".

***

Маркесоцитирование идет с 2000-х годов и активизируется в наше время.

Овидий тоже в демотиваторах обильно, но поменьше.

А вот издание 1992 года предлагает совсем другого автора.

Цитата подписана именем Joaquín Sabina. Это известный музыкант, такой их местный "Гинзбур" или "Дилан".

Судя по выдаче результатов, он у них там тоже светоч, генератор классных метких фразочек, типа нашей Раневской.

Так что это приписывание тоже можно поставить под вопрос. Его главная ценность — что это 1992 год, до этого вашего интернетика и его механизмов самопроизвольной фальсификации.

Годом ранее, в этом испанском журнале 1991 года фраза есть на стр. 126. Она закавычена и сделана красивым выносом, сверху написано "del refranero", то есть "из пословицы". К сожалению, не могу увидеть, о чем вообще материал этот. В содержании на эту страницу указано какое-то "Marco Betera. A la busca de un nombre".

Словарь крылатых выражений 1988 года Frases celebres y citas de Equipo Sopena показывает, что внутри него подобное есть, но заглянуть не дает. Может, и врет.

Судя по тому, на каких сайтах отыскивается цитата, кто-то уже очень давно выгрузил что-то типа этого словаря 1988 года в их аналог Библиотеки Мошкова, и так и пошло гулять.

Отметим также, что в списках старинных испанских пословиц оно не ищется. Не Лопе де Вега, в общем, и не Лорка.

***

Попробуем зайти с другой стороны.

Образ вполне себе универсальный, помните лермонтовское "и кто-то камень положил в его протянутую руку".

Во-первых, это библейское:

Пс. 68:22: И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.

И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. а также, со знаком минус, Неемия 9:15: И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтоб они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, клялся дать им.

Использование слов "хлеб" и "жажда" для описания чувств постоянно встречается в Библии, возможно, поэтому фраза кажется такой древней. Правда, Иисус говорит о хлебе, как о себе, и о жажде – как о вере.

Ин. 6:35. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.

Вот перевод английской какой-то мессы, вполне типичный: "Хлеб дружбы, хлеб любви объединяет нас здесь во имя Иисуса. Мы – сестры и братья, распространяем на земле единство через хлеб дружбы, хлеб любви. Хлеб для голодных, вино для жаждущей души, мы должны стать как Христос, данный для всех". (Bread of friendship, bread of love, brings us together here in Jesus’ name. Sisters and brothers are we, spreading on earth unity, through bread of friendship, bread of love. 17 Bread for the hungry, wine for the thirsty soul, we must become like Christ, given for all).

Во-вторых, "жажда" как аллегория любви появилась наверно тогда же, когда появилась сама концепция любви.

Тот же Овидий в "Метаморфозах" пишет о Нарциссе:

"…Там, от охоты устав и от зноя, прилег утомленный

Мальчик, ме́ста красой и потоком туда привлеченный;

Жажду хотел утолить, но жажда возникла другая!

Воду он пьет, а меж тем — захвачен лица красотою,

Любит без плоти мечту и призрак за плоть принимает.

Сам он собой поражен, над водою застыл неподвижен,

Юным похожий лицом на изваянный мрамор паросский.

(…) Жаждет безумный себя, хвалимый, он же хвалящий,

Рвется желаньем к себе, зажигает и сам пламенеет.

Сколько лукавой струе он обманчивых дал поцелуев!.."

(умирает Нарцисс, напоминаю, тоже от голода и жажды, засмотревшись на себя любимого).

Мучения Тантала, которого дразнят водой и едой — тоже троп расхожий.

***

С другой стороны, такой предсказуемый издевательский образ-кроссовер, как "дать жаждущему хлеба" ни на одном языке не ищется.

Сможете ли копнуть поглубже и найти истину? Я пока сдаюсь.

UPD:

в фбуке Виктор Чехлов подсказывает:

“To offer a man friendship when love is in his heart is like giving a loaf of bread to one who is dying of thirst.” — Frank Frankfort Moore, "The Jessamy Bride" (1896)

Да, в книге такое, судя по всему, есть.

Так что не Маркес, и не Овидий, а Фрэнк Фрэнкфорт Мор (1855–1931), забытый ирландский писатель.

Впрочем, а до него кто-нибудь это говорил?