 

BMW приостанавливает выпуск автомобилей на заводе в Мюнхене

22.07.2020, 18:30, Разное

Автомобилестроительная компания BMW приостанавливает на 45 дней выпуск фирменных транспортных средств на заводе в Мюнхене. Это связано с необходимостью обновить оборудование для возможности серийного выпуска модели i4.
Выпуск полностью электрического автомобиля BMW i4 является для компании приоритетным, а сроки начала реализации назначены на 2021 год. Именно это стало причиной, по которой с последней смены 23 июля и до первой 7 сентября на заводе в Мюнхене не будет производится ни одна модель BMW. Директор предприятия Роберт Энгельхорн рассказал, что за это время планируется произвести модернизацию и обновление всего оборудования на конвейере. По итогу, завод сможет собирать на одной линии бензиновые, дизельные, гибридные и даже электрические автомобили.

Модернизация необходима и для возможности более тонко подходить к вопросу производства BMW i4 и всех фирменных транспортных средств. В первую очередь при создании электрического автомобиля в корпорации будут обращать внимание на спрос. Обновлённое предприятия сможет, при необходимости, увеличивать или снижать темпы сборки той или иной версии подстраиваясь под нужды потенциальных покупателей и запросы дилеров.





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