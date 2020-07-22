 

На Собчак составили протокол за несанкционированную акцию

22.07.2020, 18:30, Новости дня

Полицейские составили в отношении ведущей и блогера Ксении Собчак протокол об административном правонарушении в связи с участием в несанкционированной акции, ей грозит штраф или обязательные работы, сообщил адвокат Анри Цискаришвили.

«Сегодня в полиции был составлен административный протокол об участии в несанкционированной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП) в отношении Собчак, которую задержали во время одиночных пикетов в поддержку Ивана Сафронова. Это произошло в ее и моем присутствии. Вину в данном правонарушении Собчак не признает», – передает его слова ТАСС.

Адвокат отметил, что дело рассмотрит Мещанский районный суд, дата пока не назначена. По части 5 статьи 20.2 КоАП ей грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован, помещен в СИЗО «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в государственной измене, свою вину он не признал.

В тот же день Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве в ходе пикетов в поддержку Сафронова.





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