Юлия Высоцкая до этого времени чувствует тревогу из-за пандемии коронавируса

22.07.2020, 18:30, Разное

Юлия Высоцкая в одном из последних интервью откровенно призналась, ее одолевает чувство тревоги. Актриса до этого времени еще не пришла в себя после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Юлия Высоцкая рассказала, несмотря на отмену карантина и постепенное возвращение шоу-бизнеса в прежнюю колею, сама она не торопится возобновлять светскую жизнь. Актриса очень серьезно относится к пандемии, поэтому продолжает соблюдать все правила безопасности. Кроме того, она до сих пор испытывает тревогу, от которой никак не может избавиться. Телеведущая не знает, какое количество времени должно еще пройти, чтобы она смогла вернуться к активной жизни.

В период карантина Юлия Высоцкая продолжала вести съемки собственного кулинарного проекта. В целом в период самоизоляции актриса пребывала дома вместе с супругом, просматривая в освободившееся время телесериалы.