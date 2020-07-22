 

Надеялся получить страховку. В одесском порту с иностранного корабля выпрыгнул моряк

22.07.2020, 18:18, Новости дня

21 июля у побережья Одессы с судна под флагом Коморских островов, которое шло из Турции в Украину, выпрыгнул член экипажа. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины 22 июля.

Буксир, который двигался позади теплохода, заметил моряка, подобрал и доставил его на берег. Членом экипажа оказался гражданин Индии, сказано в сообщении.

“Индиец поделился причиной, заставившей его пойти на такой поступок. Якобы таким образом он мог получить выплаты по страхованию от несчастных случаев”, – отметили в ГПСУ.

По информации пограничников, моряк находится на борту судна и ожидает решения суда. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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