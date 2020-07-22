 

Российский бизнесмен подал в суд на автора досье о Трампе

22.07.2020, 18:18, Новости дня

Российский бизнесмен Алексей Губарев подал иск в Высокий суд Лондона к бывшему сотруднику британской разведки, автору “российского досье” на президента США Дональда Трампа Кристофера Стила. Как пишет The Daily Mail, россиянин считает, что публикация досье нанесла ущерб его деловой репутации.

В “российском досье”, опубликованном на сайте BuzzFeed, говорилось, что Губарев и его компания Webzilla могли быть причастны ко взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году. Адвокат, представляющий интересы российского бизнесмена, отметил, что впоследствии BuzzFeed извинилась и убрала имя Губарева и название его компании из публикации.

Защита Стила в свою очередь подчеркивает, что подготовленный бывшим разведчиком доклад “носил конфиденциальный характер” и Стил не может нести ответственность за его “несанкционированную публикацию”.

Рассмотрение иска началось 20 июля. Ожидается, что в течение пяти дней суд будет заслушивать позиции сторон, после чего примет решение.

10 января 2017 года издание BuzzFeed опубликовало доклад о “компрометирующих фактах” на Трампа, составленный бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. В нем были сообщения о контактах помощников избранного президента с российскими оперативниками. Также говорилось, что еще до избрания главой Белого дома миллиардер снимал президентский номер в московском отеле Ritz-Carlton и приглашал туда проституток, что было зафиксировано россиянами.

По данным CNN, секретные документы также содержали информацию о личных финансах Трампа.

Сам Трамп назвал доклад фейком и “тотальной политической охотой на ведьм”.

В 2018 году иск о клевете в связи с публикацией доклада подавали российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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