 

Ученые выявили 10 новых факторов риска развития болезни Альцгеймера

22.07.2020, 18:17, Разное

Китайские исследователи выявили 10 новых факторов, способных привести к развитию болезни Альцгеймера. Риск возникновения патологии может быть вызван даже низким давлением, информирует иностранное издание Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.
Нейродегенеративное заболевание может возникнуть в результате сахарного диабета, высокого ИМТ, снижения уровня обучаемости, повышенного артериального давления после 30 лет, травм головы, гипотонии, высокого уровня гомоцистеина (важнейшая серосодержащая аминокислота, входящая в состав клеток организма и обеспечивающая нормальный кровоток и деятельность сердечно-сосудистой системы). В список опасных факторов научные специалисты также включили депрессию, стресс и снижение когнитивных функций.

Возглавляющая отдел исследований в Alzheimer’s Research UK Раза Санчо отметила, что обнаружение данных причин – важная отправная точка для проведения научных работ, целью которых будет ограничение воздействия факторов на мозг и организм и разработка методов, позволяющих людям дольше жить, не имея проблем с физической и умственной активностью. Для поддержки здоровья головного мозга с возрастом следует правильно питаться, не увлекаться курением и алкоголем, следить за весом, холестерином и кровяным давлением.





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