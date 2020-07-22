 

Общество: Психотерапевт оценил способность предсвадебного стресса спровоцировать человека на убийство

22.07.2020, 18:16, Новости дня

Психически здоровый человек воспринимает нервозность перед свадьбой как обычный стресс, который вполне реально контролировать, сообщил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя смерть девушки, которая накануне поссорилась со своим женихом.

В центре Москвы полиция обнаружила труп девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей. В Сети появилось видео, где видно, что жених сначала что-то говорит невесте, затем бьет ее по голове и заталкивает в подъезд. Сейчас парня разыскивают правоохранительные органы.

«Если это преступление совершил жених, то это совершенно частная история, она скорее связана с определенными особенностями человека, чем с какими-то общими данными. То есть, скорее всего, мужчина пережил какой-то тяжелый стресс, может быть эта девушка передумала выходить за него замуж, и он впал в своего рода состояние аффекта, потерял контроль над собой и пошел на такое преступление», – говорит Фомин.

Психотерапевт объясняет, что, безусловно, свадебное торжество – достаточно волнительное событие для молодой пары, в связи с чем возникает стресс и накапливаются эмоции. Тем не менее он не такой большой, чтобы совершать из ряда вон выходящие поступки.

«Нервозность перед свадьбой люди воспринимают как обычный стресс. То есть это вполне можно контролировать. А такое поведение – нетипичное. Это попросту неспособность сопротивляться стрессу и овладеть своими эмоциями. Этот мужчина, может быть, никогда и не наблюдался у психиатра, но нагромождение стресса вывело его какую-то болезнь из спящего состояния», – рассказывает Фомин.

В августе 2019 года в казахстанском городе Актобе парень пригласил на съемную квартиру свою девушку, с которой они собирались пожениться, однако в ходе ссоры он ее задушил.





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